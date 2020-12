Serie A/ Crotone-Parma 2-0 (1T): Crotone nel segno di Messias!

Questa sera alle 18:30 va in scena il match della quattordicesima giornata di Serie A tra Crotone e Parma; ecco le formazioni ufficiali e il cmmento:

Al 23esimo, occasione per Karamoh, che dall’interno dell’area di rigorre calcia a lato da ottima posizione. Passano 2 minuti e il Crotone passa in vantaggio con il goal di Messias che sfrutta un passaggio smarcante di Reca, e buca all’angolino Sepe. Al 26esimo, Karamoh da buona posizione calcia sul palo sprecando un’ottima occasione per il pari. Al 36esimo, Inglese calcia con il destro trovando un’ottima risposta di Cordaz; al 44esimo, il Crotone raddoppia con uno splendido pallonetto di Messias, che non lascia scampo a Sepe. Dopo 1 minuto di recupero è terminato il primo tempo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Vulic, Zanellato, Reca; Messias, Riviere. All. Stroppa.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Gagliolo, B.Alves, Osorio, Busi; Kucka, Hernani, Kurtic; Sohm; Inglese, Karamoh. All. Liverani.

Ammonizioni: 33′ Kurtic (P), 45 + 1′ Hernani (P)

Marcatori: 24′ Messias (C), 44′ Messias (C)