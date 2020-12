Sconcerti (giornalista): “Ecco cosa penso del mercato fatto da ADL”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Il Bello del Calcio: “Con l’Inter c’è stato un calcio di rigore netto a decidere la partita, quando un capitano come Lorenzo Insigne va a protestare per un episodio simile e si fa espellere la colpa è sua. Onestamente io non ho visto rabbia, ma immaturità nell’essere una grande squadra. Quando protesti in queste situazioni le possibilità sono due: non sei un capitano da grande squadra oppure la squadra stessa non è grande”.

“Con i nerazzurri il Napoli ha giocato bene gli ultimi venti minuti, fino a quel momento non mi aveva impressionato. Lo stesso atteggiamento l’ho visto ieri a Roma con la Lazio, il motivo deve spiegarcelo il tecnico. Lasciatemi dire una cosa anche su Aurelio De Laurentiis: il mercato è stato straordinario. Il patron degli azzurri ha confermato tutti i calciatori più importanti e ha acquistato calciatori funzionali alle esigenze di Gattuso. Cosa chiedergli di più?”.