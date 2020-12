Santini (giornalista): “Gattuso ha fatto un solo nome a Giuntoli, sul Papu invece…”

Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold durante la trasmissione Il Processo a proposito del mercato azzurro: “In realtà Gennaro Gattuso ha fatto un solo nome a Cristiano Giuntoli ed è di grande spessore. Il coach calabrese vuole Emerson Palmieri. Su Emerson Palmieri c’è anche l’Inter. Per quello che concerne il Papu Gomez, invece, l’Atalanta è stata chiara con tutte le pretendenti al calciatore: andrà via solo per una cifra pari a non meno di dieci milioni di euro. Eventuali scambi potrebbero verificarsi solo qualora venissero proposti calciatori agli orobici calciatori di quel valore. Sul Papu Gomez ci sono, tra gli altri, Inter e Milan“