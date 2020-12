Petagna: “Con la Lazio gara bruttissima, basta con le distrazioni”

Mister Gattuso ha deciso il ritiro. Per ritrovare un minimo di spirito di gruppo, per focalizzare tutti su di un unico obiettivo: la gara con il Torino. Ne ha parlato il capitano Insigne, suonando la carica, ricordando a tutti che “loro” sono il Napoli e lo ha fatto anche Petagna. «Con la Lazio è stata la gara più brutta da inizio anno, ci può stare una sconfitta ma non bisogna demoralizzarsi: dobbiamo concentrarci e stare insieme questi giorni senza distrazioni per conquistare i 3 punti col Torino»