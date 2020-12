Palmeri (giornalista): “Ricorso? Ecco quante possibilità ha il Napoli”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel consueto editoriale per TuttoMercatoWeb a proposito del ricorso azzurro: “Da quanto ne so, le speranze di vincere il ricorso per il Napoli sono minime. Comunque, se davvero si rigiocasse Juventus-Napoli, sapete qual è la prima data libera? NESSUNA, se almeno una tra Juve e Napoli va fino in fondo sia in Coppa Italia che nella sua coppa europea! Con Supercoppa Juventus-Napoli il 20 gennaio (3 giorni prima di Napoli-Juve), se entrambe non arrivano in finale di Coppa Italia – ma almeno una va in fondo alla sua coppa europea – la prima data è il 20 maggio”.

“La Juve farebbe in 10 giorni Milan-Inter-Napoli. Improbabile… Se almeno una tra Juventus e Napoli arriva in finale di Coppa Italia, e almeno una in semifinale della sua coppa europea ma lì si ferma, la prima data utile è il 26 maggio, ovvero 3 giorni dopo la fine del campionato! Se non vanno oltre i Quarti europei, si gioca il 29 aprile”.