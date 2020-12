Lorenzo Insigne: “Battiamo il Torino, noi siamo il Napoli. Mi scuso ancora per l’espulsione”

Ieri pomeriggio, all’interno della sala stampa di Castel Volturno, c’è stata la presentazione del calendario 2021/22. Oltre all’Head Of Operations Alessandro Formisano, c’erano anche i calciatori Andrea Petagna e il capitano Lorenzo Insigne. Quest’ultimi ha analizzato il momento della squadra in vista del match contro il Torino di domani sera. “Il ritiro? Non è una scelta punitiva, ma è condivisa da tutti noi, un modo per stare tutti assieme. Contro il Torino, sapendo di affrontare una squadra agguerrita, noi dovremo vincere, noi siamo il Napoli. Dobbiamo farci trovare pronti per ottenere il massimo. Sono qui da moltissimi anni e posso dire che questo è il gruppo più forte che abbia mai visto, perciò possiamo fare davvero una stagione importante. Contro la Lazio la squadra è apparsa stanca a livello fisico e mentale, non eravamo noi, senza contare che la squadra biancoceleste non sono apparsi irresistibili. Il rosso di Milano? Chiedo ancora scusa per l’episodio, non dovevo farmi cacciare e lasciare i miei compagni di squadra in 10, un capitano non deve fare ciò”.

Fonte: Corriere dello Sport