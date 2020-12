Liga: L’Atletico non si ferma più, mentre Messi supera Pelé

Ore 17:30

Elche-Osasuna 2-2 R. Garcia (O) 10′, Fidel (E) 47′, Brasanac (O) 64′, Carrillo (E) 78′

Valencia-Siviglia 0-1 Suso (S) 81′

Ore 19:45

Huesca-Levante 1-1 Ontiveros (H) rig. 31′, Melero (L) 53′

Real Sociedad-Atletico Madrid 0-2 Hermoso (A) 49′, Llorente (A) 74′

Ore 22:00

Valladolid-Barcellona 0-3 Lenglet (B) 21′, Braithwaite (B) 35′, Messi (B) 65′

Villarreal-Athletic Bilbao 1-1 Williams (A) 19′, Pino (V) 75′

Elche-Osasuna. La sfida si sblocca al 10′ con la rasoiata a fil di palo di Ruben Garcia che sfrutta il perfetto assist di Calleri, al 24′ David Garcia cerca il raddoppio ma da due passi il suo tap-in termina incredibilmente a lato. Nel finale di tempo non arriva la replica dell’Elche così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 ospite. Nei secondi 45 minuti arriva il pareggio firmato da Fidel che sfrutta un batti e ribatti in area, al 64′ l’Osasuna si riporta in vantaggio con Brasanac che sfrutta un veloce ripartenza di Ruben Garcia per depositare in rete da due passi. Nel finale però l’Elche pareggia nuovamente con Carrillo che sfrutta uno strafalcione difensivo degli ospiti e insacca così al triplice fischio la sfida si chiude sul 2-2.

Valencia-Siviglia. Primo brivido al 17′ col tiro al volo dal limite di Cheryshev a lato di un soffio, al 27′ Guedes cerca l’eurogoal dalla media distanza ma la sfera sorvola la traversa. Nel finale di tempo ancora Cheryshev pericoloso con un siluro respinto da Bono così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione En Nesyri cerca il vantaggio in estirada dall’interno dell’area ma la sfera termina sul fondo, al 76′ ancora En Nesyri pericoloso di testa ma Domenech in tuffo si dimostra provvidenziale. Passano 5 minuti e Suso sblocca il punteggio con un siluro mancino dal limite così al triplice fischio il Siviglia si aggiudica la sfida.

Huesca-Levante. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 29′ quando l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa, dal dischetto prende la rincorsa Ontiveros che incrocia col destro spiazzando Abarisketa. Nel finale di tempo Borja Garcia cerca il raddoppio ma il portiere ospite respinge chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 per l’Huesca. Nella ripresa arriva il pareggio del Levante col tap-in di Melero che insacca nell’angolino, al 75′ Mikel Rico cerca il tiro-cross ma la sfera passa vicinissima all’incrocio dei pali. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Real Sociedad-Atletico Madrid. La prima occasione arriva al 21′ col missile dalla lunga distanza di Berrenetxea alto di poco, al 35′ Portu controlla dai 20 metri e calcia a un soffio dal palo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione sugli sviluppi di un piazzato la sfera arriva a Hermoso che insacca di testa, al 74′ arriva il raddoppio madrileno col missile dal limite di Marcos Llorente, nel finale non arriva la replica della Real Sociedad così al triplice fischio Simeone allunga in classifica.

Valladolid-Barcellona. Primo brivido al 21′ col sinistro a giro di Messi indirizzato sotto il nette ma Masip in volo respinge in angolo, sugli sviluppi del corner la sfera arriva a Lenglet che di testa sblocca il punteggio. Al 35′ arriva il raddoppio blaugrana col tap-in di Braithwaite che sfrutta l’assist di Dest chiudendo così i primi 45 minuti sul 2-0 ospite. Nella ripresa arriva il tris ospite con Leo Messi che riceve da Pedri e insacca nel sette superando Pelé per numero di reti segnate con la squadra di club (644), nel finale non arriva la reazione del Vallaodlid così al triplice fischio il Barça si aggiudica i 3 punti.

Villarreal-Athletic Bilbao. Gli ospiti si portano in vantaggio al 19′ con Inaki Williams che lanciato a rete solo davanti al portiere non perdona, al 31′ Inaki Wiliams cerca la doppietta con un altro contropiede ma la sua conclusione termina a lato di poco. Nel finale di tempo Pena cerca il pareggio con una precisa rasoiata ma Simon in volo respinge chiudendo il primo tempo sull’1-0 ospite. Nella seconda frazione Pedraza cerca il pareggio dalla media distanza mancando lo specchio non di molto, al 75′ arriva il pareggio del Submarino Amarillo con Pino che di prima intenzione gira alle spalle del portiere. Nel finale nessune delle due squadre riesce a siglare il goal-partita così al triplice fischio la contesa si chiude sull’1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Atletico Madrid 32**-Real Madrid 29-Real Sociedad 26-Villarreal 26-Barcellona 24*-Siviglia 23**-Granada 21*–Celta Vigo 19–Cadice 18-Athletic Bilbao 18-Getafe 16*–Betis 16-Valencia 15-Eibar 15-Elche 15**-Levante 15*-Alavés 14-Valladolid 14-Osasuna 12*-Huesca 12

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri