Juventus – Potrebbe essere l’azzurro Llorente il rinforzo low cost

Llorente è diventato un vero e proprio uomo mercato. Su di lui ci sono diverse squadre di serie A, ma il cartellino e l’ingaggio (soprattutto) fanno desistere in tanti. Quello che merge oggi e lo si legge su Tuttosport è l’interesse per lo spagnolo della Juventus. Si tratterebbe di un ritorno e di un ritrovo di vecchi amici, Morata, per esempio…“Il numero 9 bianconero ex Atletico e Real Madrid di sicuro sarebbe il più contento. I due spagnoli, già compagni nella Juventus finalista di Champions 2015, sono molto amici. Sono passati cinque anni e adesso Fernando, ai margini e in uscita dal Napoli probabilmente da svincolato, va per i 36. È coetaneo di Cristiano Ronaldo. E come CR7 è maniacale nella cura del proprio fisico. In più di tanti attaccanti acquistabili a gennaio, Llorente sa che cos’è la Juventus e come bisogna comportarsi nel mondo bianconero. Tutti motivi che candidano l’ex Athletic Bilbao come rinforzo low cost. I campioni d’Italia cercano una quarta punta, meglio se in saldo, da aggiungere a Cristiano, Morata e Paulo Dybala. I nomi in lista sono diversi. Tra questi c’è anche Arek Milik, pure lui fuori dal progetto azzurro e con il contratto che scade a giugno. Ma nessuno come Llorente sarebbe, tanto in campo quanto nello spogliatoio, un usato sicuro e pronto all’uso”.