Infortuni – Per il Napoli più serio K2 che Lozano

E’ un periodo non fortunato per il Napoli e non solo per le recenti sconfitte contro Inter e Lazio, la prima immeritata, la seconda invece giusta, anzi la peggiore dell’era Gattuso, ma anche per gli infortuni. Oltre a Mertens ed Osimhen, si sono aggiunti Koulibaly e Lozano. Per il difensore senegalese è distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro e si prevede che dovrebbe saltare quattro partite. Il retroscena è che K2 doveva uscire nell’intervallo della sfida di Roma invece che il secondo tempo. Per Lozano si temeva il peggio, invece è una forte contusione alla caviglia. Il messicano certamente non ci sarà domani sera contro il Torino, ma potrebbe recuperare contro il Cagliari per il 3 Gennaio del nuovo anno. In compenso tornerà contro i granata Lorenzo Insigne, reduce dal turno di squalifica, carico quindi per dimostrare come sempre il suo valore.

Fonte: Il Mattino