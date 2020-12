La Salernitana, in attesa del match dell’Empoli in casa contro la Reggiana, è primo in classifica. La squadra di Castori batte l’Entella in rimonta per 2-1. Su twitter le parole di Gennaro Tutino. “Ancora un altra vittoria all’Arechi ,in rimonta ,3 punti sofferti ma pesantissimi. Un bel regalo di Natale per noi e per tutti i tifosi granata”.

Fonte: twitter Gennaro Tutino