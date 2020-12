Gattuso e il rinnovo, i cavilli contrattuali rinviano tutto a dopo le feste

Il Napoli e Gattuso, una storia che può andare avanti, ma che per la firma del contratto ci vorrà ancora tempo prima del lieto annuncio. Il tempo per leggere i contratti il mister degli azzurri non è stato molto, visto gli impegni in campo, però ci sono alcuni cavilli che ad oggi fermano il tutto. Riguarda i diritti d’immagine, non solo dell’allenatore, ma anche del suo staff, compreso il suo vice Luigi Riccio. Accordo verbale raggiunto da tempo, compreso ingaggio oltre i 2 milioni e sulla durata due anni. Dopo l’Epifania dovrebbe esserci la fumata bianca.

Fonte: Il Mattino