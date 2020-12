Forte (giornalista): “Formazione? Le uniche certezze sono Belotti e Verdi”

Su Radio Marte, è intervenuto Camillo Forte, giornalista, ecco le sue parole: “Al Torino in questo momento manca tutto, stanno pagando degli errori fatti in passato. Sbagliato trattenere giocatori controvoglia, così come considerare importanti alcuni giocatori in fase calante. Sono stati sbagliati anche gli acquisti: nessuno ha disputato una partita decente. E infine sbagliato prendere Giampaolo senza metterlo nelle condizioni di lavorare bene, servivano un centrale e un trequartista. Non c’è molto aspettarsi contro il Napoli, la speranza è che si possa fare qualcosa a gennaio per restare in Serie A. Nemmeno Guardiola, Mourinho o Klopp in questo momento riuscirebbero a salvare questo Torino. Formazione? Le uniche certezze sono Belotti e Verdi. Giampaolo potrebbe affidarsi al 3-5-2 con la difesa che un paio di anni fa fece molto bene”.