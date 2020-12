[Formazioni] Napoli/Torino, Demme al posto di Bakayoko. Verdi al fianco di Belotti

Domani sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli vorrà chiudere il 2020 con un successo contro il Torino. Gli azzurri dovranno fare a meno degli infortunati Koulibaly, Lozano, Mertens e Osimhen. Le novità sono Meret in porta e Demme a centrocampo al posto di Bakayoko. Per i granata out Ansaldi, Murru e si aggiunge la punta Bonazzoli. Squalificato il difensore Lyanco. In porta ancora spazio a Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio. Ritorna dalla squalifica Singo, mentre in attacco spazio a Lukic, Verdi e Belotti, con Zaza in panchina.

Fonte: CdS