Fabio Capello fa “fuori” il Napoli dalla lotta allo scudetto

Fabio Capello è intervenuto ieri a “La Politica nel pallone” su Gr Parlamento. Per l’ex allenatore il tricolore sarà una faccenda tra Milan, Inter e Juventus. Tra i rossoneri «c’è serenità, la mancanza del pubblico ha fatto aiutato la squadra a crescere, i giocatori hanno più convinzione. Il pubblico di San Siro è molto esigente e mette in difficoltà chi non ha molta personalità. Ma adesso anche il pubblico si divertirebbe. E’ una squadra di giovani che gioca con la spensieratezza dell’Ajax, una cosa molto bella da vedere. Il Milan gioca bene, diverte e fa risultato. Ibrahimovic è stato fondamentale, in campo fa la differenza. Ma grande merito va a Pioli». Sulle altre: «L’Inter è tornata a giocare come l’anno scorso. Ora che è tornata al vecchio sistema, segna e subisce poco. La Juve ha ritrovato se stessa. Pirlo ha fatto degli esperimenti, poi ha trovato la squadra e il sistema giusto».

Fonte: CdS