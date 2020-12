ESCLUSIVA – T. Mandato: “La sentenza del Coni darà la carica giusta in vista di Napoli-Torino”

Il Napoli, attraverso il Coni, ha ribaltato i primi due gradi di Giustizia, potendo rigiocare la sfida contro la Juventus e soprattutto riavuto il punto di penalizzazione. Adesso si pensa anche alla sfida contro il Torino di domani sera con una carica in più e per chiudere al meglio la stagione. Ilnapolionline.com ha intervistato l’avvocato e uno dei fondatori del Campus 3s Tommaso Mandato.

Il Napoli rigiocherà contro la Juventus, quindi niente 3-0 a tavolino e punto restituito. Giustizia è fatta? “Io credo che era la sentenza più giusta, visto che il Napoli quella partita l’avrebbe voluta giocare senza alcun rinvio. Ha prevalso la logica e il buon senso, anche se secondo me si poteva evitare tutto questo. La sentenza è giusta, forse era meglio giocarla in quella serata, visto il momento buono della squadra di Gattuso di inizio stagione. Comunque credo che si sia fatta giustizia e sconfessato le sentenze precedenti”.

La sentenza del Giudice Sandulli, rispetto a Mastandrea, è quella che ha fatto scattare la molla da parte del Napoli di avere Giustizia? “Erano due sentenze molto gravi, non tanto la prima, visto che era basata sull’applicazione del regolamento in ambito sportivo, anche se non era giusto per come si erano svolti i fatti, ma la seconda è molto grave. Le parole di Sandulli a mio avviso erano accuse pesanti di una furbata orchestrata ad arte per non partire per Torino. Oggi il Coni ha ribaltato la sentenza, dando a mio avviso la giusta dimensione allo sport e premiato il Napoli per poter rigiocare la sfida a Torino”.

Dove secondo te si è decisa la sentenza che ha visto il Napoli vittorioso al Coni? “Secondo me proprio dal fatto che il Napoli era impossibilitato a partire per Torino, a causa del Covid-19 e dal blocco dell’Asl. Era ingiusto che la squadra azzurra non potesse giocare la sfida con la pandemia che incombeva. Oggi credo che il grado di Giustizia del Coni ha emesse un verdetto che rimette le cose a posto e quindi attendiamo quando si potrà giocare la sfida”.

Questa sentenza del CONI secondo te è benzina a livello psicologico del Napoli in vista della sfida di domani contro il Torino? “Sicuramente è una notizia molto positiva per il Napoli e darà la carica giusta in vista del match di domani contro il Torino. La squadra avrà voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro la Lazio e credo che questa sentenza darà la carica giusta per ottenere il massimo risultato contro la squadra granata”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®