Dramma nel mondo del calcio, per il Covid amputate entrambe le gambe ad un ex calciatore del Napoli

Mauro Bellugi, ex difensore del Napoli ha dovuto subire un intervento durissimo; infatti l’ex calciatore, ora opinionista, settantenne, è stato ricoverato al’ospedale per covid il 4 Novembre, ma si sono presentate altre complicazioni relative a malattie pregresse; l’intervento ha dovuto per forza amputare entrambe le gambe di Bellugi, che ora metterà le protesi.