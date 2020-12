Di Marzio (allenatore): “Napoli fuori dalla lotta Scudetto”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Il Bello del Calcio: “Le prime tre della graduatoria – Milan, Inter e Juventus – sono in fuga e quindi il discorso Scudetto riguarderà solo loro, poi ci sono 3-4 squadre che lotteranno duramente e arduamente per l’ultimo posto in Champions League, considerando anche l’Atalanta che ha una partita in meno. Detto questo, per me il Napoli lotterà con le altre tre formazioni – Roma, Lazio e appunto i bergamaschi – per arrivare quarto. La partita con la Lazio mi ha lasciato molto perplesso, non voglio pensare che la squadra sentendosi defraudata dopo Milano sia scesa in campo senza voglia e motivazione”.

“A centrocampo la manovra era lenta con la coppia Fabiàn-Bakayoko. La Lazio quest’anno aveva vinto solo una volta in casa contro il Bologna, c’è stata una riunione con il direttore sportivo e si è ritrovata la cattiveria. Ci sono stati i colpi di Immobile e Luis Alberto, ma si è vista anche superficialità della squadra azzurra. Gomez a Napoli a gennaio? Si tratta di un giocatore che tatticamente non serve a nessuna delle prime 7-8 in Italia”.