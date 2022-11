Braconaro (Comm. Medica Figc): “Il caso della Casertana è grave, sarebbe dovuta intervenire la Asl per sospendere la partita”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Francesco Braconaro, membro della Commissione Medica Figc: “La situazione Casertana è grave: tuttavia ci sono delle regole precise. La Lega Pro vigila, evitando di fare trattamenti differenziati tra i vari club. La Casertana ha avuto 17 positivi, compreso lo staff. Il regolamento Uefa prevede che si scende in campo con 13 negativi, portiere compreso. I ragazzi febbricitanti andavano fermati. Sono d’accordo che le regole Uefa dovevano togliere dalle liste gli infortunati. Da un punto di vista sanitario, la Asl, ritenendo la presenza possibile, avrebbe potuto intervenire e sospendere la partita. Le tre ore di attesa per il tampone? I ragazzi della Casertana sono stati sottoposti regolarmente al tampone molecolare e sono stati sottoposti a nuovi tamponi, come mi risulta, erano risultati negativi. Quelli fatti a ridosso della partita sono risultati, poi, positivi. Le due società avrebbero potuto rinviare, sarebbe potuta intervenire la Asl”.