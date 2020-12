Andrea Pirlo: “Sentenza Coni? Napoli scorretto, mentre gli altri hanno giocato con casi Covid”

La Juventus perde in casa per 0-3 contro la Fiorentina che si aggiunge alla sentenza del Coni del pomeriggio. A fine gara le parole del tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo a Sky. “La sentenza del Coni? Per noi non c’è nessun problema a giocare la partita con il Napoli, però c’è una cosa che vorrei dire. Non mi sembra giusto che le altre squadre con casi Covid-19 sono partite e giocato le gare e loro invece con soli due positivi non lo hanno fatto. Non mi sembra un comportamento corretto, ma andiamo avanti”.

La Redazione