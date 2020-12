Alvino (giornalista): “Buffon? La bestemmia l’hanno sentita tutti, perché non lo squalificano?”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I giornali parlano di presunta bestemmia di Gianluigi Buffon in campo? Presunta un tubo: l’hanno sentita tutti. Perché non lo squalificano, allora? Perché ha più di 40 anni: evidentemente, per gli ultraquarantenni esiste un regolamento a parte e, anziché dar loro la pensione, hanno derubricato in questo modo. Esiste una ‘postilla dei 40’: puoi bestemmiare, ma solo se hai 40 anni o più; proprio come Buffon”.

“Ingenuamente, anche io pensavo che il regolamento fosse uguale per tutti: invece non è così. Se giochi nella Roma, ad esempio, se bestemmi vieni squalificato, mentre giocatori di altre squadre sono immuni da certe regole comuni. Che sentenza mi aspetto questa sera, a proposito del ricorso per il 3-0 a tavolino dato a favore della Juventus dopo i fatti del 4 ottobre? Io spero in una sentenza giusta. Aspettiamo e vediamo. La FIGC, tuttavia, sembra avere le mani legate, quando c’è di mezzo la Juventus? Auspichiamo solo che si scelga con un criterio equo ed oggettivo”.