Voti CdS – Prove da dimenticare per Fabian Ruiz e Mario Rui

Il Napoli contro la Lazio, cercava un pronto riscatto, dopo la sconfitta immeritata contro l’Inter, ma i padroni di casa approcciano al meglio la gara. Immobile, prima sfiora la rete con un tiro a giro, alto di poco, poi segna di testa su cross di Marusic. Gli azzurri hanno una reazione con Fabian Ruiz, il suo tiro a giro è parato in angolo da Reina. Dal corner Zielinski cerca un pallonetto che mette alla prova i riflessi del portiere spagnolo ed ex del match. Poi poco da segnalare, fino alla seconda rete dei biancocelesti, errore di Mario Rui e Luis Alberto a giro batte Ospina imparabilmente. Il resto della gara ha poco da dire se non una prestazione da dimenticare dei partenopei e gli infortuni di Lozano e Koulibaly. Secondo il Corriere dello Sport, male Politano per l’attacco

Ospina 6 – Immobile è la sua disperazione, ma stavolta non ha colpe.



Di Lorenzo 5 – Inadeguato sullo scatto con cui Marusic «costruisce» l’assist per Immobile. E poi resta nel suo guscio, ahilui vuoto. Finisce da esterno alto…



Maksimovic 5,5 – Si fa saltare addosso da Immobile e la partita diviene uno Stelvio. Non dispiace, nonostante qualche scarabocchio che colpisce.



Koulibaly 5,5 – Già prima che avverta il dolorino non sembra lui. Sul gol ci arriva tardi, pure su Caicedo, e gli vale l’ammonizione.



Manolas (10’ st) 5,5 – Mette i piedi nell’Olimpico e scopre che Luis Alberto si sta infilando dalle sue parti.



Mario Rui 4,5 – Rimane passivo, ad attendere che Lazzari prenda iniziative, e poi ci infila dentro l’errore in uscita, che è letale.



Ghoulam (19’ st) 5,5 – Solo qualche allungo, neanche convincente.



Fabian Ruiz 4,5 – A destra, dei due, per puntare con il sinistro: ma perde intanto i tempi delle giocate e poi non entra mai nella partita.



Bakayoko 5 – Troppo solo per una diga che non può bastare: è accerchiato, costretto a spremersi nel nulla e per niente.



Lobotka (19’ st) 5,5 – Tutti sotto ritmo, sarebbe quindi la sua mezza serata. Invece è pallido, tranne nel frenare Luis Alberto (con giallo dentro).



Politano 4,5 – Lascia che ne passi un‘altra a chiedersi se ci sarà un giorno in cui diventerà decisivo. Un’ora inutile.



Elmas (10’ st) 6 – Almeno ha dentro un calcio più fresco.



Zielinski 5 – E’ (parzialmente) assolto: non è quella la zona dove può essere se stesso. E invece viene ostinatamente tenuto lì, ostaggio delle linee e delle difese.



Lozano 6,5 – Ha una rapidità superiore alla media. Ci prova e poi finisce fuori pure lui, in un’emorragia di attaccanti che non lo risparmia.



Malcuit (29’ st) 5,5 – In una partita ormai chiusa, mica semplice trovare stimoli.



Petagna 5,5 – Palloni non ne arrivano e lui dalla morsa non può assolutamente uscirne, né stavolta sa farlo quando pure potrebbe.



Gattuso (all.) 5 – Stavolta sono 90’ da dimenticare. Le statistiche dicono pure che questa è la quarta sconfitta. E’ il momento delle domande.