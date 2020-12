Ultime Castel Volturno – Lavoro in palestra e terapie per Llorente

Il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Torino, fischio d’inizio alle ore 20,45. La squadra si è divisa in de gruppi, da una parte si sono allenati in palestra, mentre il resto della squadra sul campo 3 tra riscaldamento e torello. Per Llorente lavoro in palestra e terapie.

Fonte: sscnapoli.it