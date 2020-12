UFFICIALE – In vista del Torino, il Napoli andrà in ritiro per ritrovare se stesso

La sconfitta netta e meritata contro la Lazio, ha portato ad una decisione importante da parte del Napoli e del club stesso. Dopo l’allenamento di questo pomeriggio a Castel Volturno, gli azzurri andranno in ritiro per preparare la sfida di mercoledì contro il Torino. Un modo per ritrovare se stessi dopo una partita dove c’è poco da salvare. Ecco il twitter ufficiale: “Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino”.

Fonte: twitter Ssc Napoli