Suarez sentito dai magistrati: “Le domande dell’esame? Le conoscevo”

«Le domande e le risposte dell’esame? Le conoscevo. Mi sono state inviate via mail». Non ha potuto negare, Luis Suarez. Davanti ai magistrati che sono riusciti finalmente a sentirlo dopo tre mesi, ha dovuto raccontare tutto quello che è successo dall’8 al 17 settembre, per la preparazione all’esame di lingua italiana di livello B1 all’Università per stranieri che gli serviva per ottenere la cittadinanza, necessaria per giocare in Italia con la maglia della Juventus. Un esame definito «farsa» dagli inquirenti, che hanno indagato i vertici dell’ateneo perugino, la professoressa che ha preparato il bomber all’esame. Lo stesso esaminatore, ma anche gli avvocati dei bianconeri Luigi Chiappero e Maria Turco,. Oltre al direttore sportivo Fabio Paratici, che verrà di nuovo ascoltato dagli inquirenti, per rispondere pure delle presunte bugie che avrebbe detto all’inizio dell’inchiesta. Fonte: Il Mattino