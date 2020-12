Serie B – Salernitana-Entella: Campani in vetta aspettando l’Empoli

Ore 21:00

Salernitana-Entella 2-1 Mancosu (E) 38′, Tutino (S) 47′, Djuric (S) rig. 66′

SALERNITANA (4-4-2): Belec, Casasola, Aya, Gyomber, Lopez (Veseli 72′), Kupisz, Schiavone (Dziczek 62′), Di Tacchio, Anderson (Cicerelli 46′), Gondo (Djuric 46′), Tutino (Giannetti 85′). A disposizione: Adamonis, Mantovani, Veseli, Bogdan, Karo, Capezzi, Iannoni, Dziczek, Barone, Giannetti, Cicerelli, Djuric. Allenatore: Castori.

ENTELLA (4-3-1-2): Russo, Cleur, Poli, Bonini, Pavic, Nizzetto (Paolucci 46′), Settembrini (Petrovic 86′), Koutsoupias (Brescianini 86′), Cardoselli (Schenetti 52′), Mancosu (Brunori 76′), De Luca. A disposizione: Paroni, Borra, De Santis, Chiosa, Schenetti, Paolucci, Crimi, Brescianini, Meazzi, Petrovic, Brunori. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Ghersini.

Ammoniti: Bonini (E) 7′, Schiavone (S) 57′, Poli (E) 65′, Settembrini (E) 74′, Veseli (S) 78′, Petrovic (E) 92′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 7′.

Primo tempo. Prima emozione al 10′ col siluro di Cleur dai 30 metri bloccato in volo da Belec. Al 17′ Cardoselli parte in contropiede ed entra in area ma al momento di calciare a rete Gyomber ferma tutto in ripiegamento difensivo. Al 29′ Settembrini crossa per De Luca che tenta la rovesciata mancando il bersaglio di poco. Nel finale di tempo arriva il vantaggio biancazzurro col tocco sotto di Mancosu che servito in profondità da Koutsoupias non perdona chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 ligure.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio salernitano con l’incornata di Tutino sul cross di Cicerelli. Al 65′ l’arbitro Ghersini assegna un calcio di rigore ai padroni di casa che Djuric trasforma spiazzando Russo. Al 76′ De Luca sfonda sulla sinistra e crossa per Mancosu che calcia a lato di pochissimo. Nel finale non arriva il pareggio dell’Entella così al triplice fischio la sfida termina con la vittoria campana.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Salernitana 28-Empoli 26-Frosinone 24-Cittadella 23*-SPAL 23-Venezia 22-Lecce 21-Monza 20-Chievo 19*-Brescia 17-Pordenone 17-Pisa 17-Vicenza 15*-Reggiana 14*-Cosenza 12-Cremonese 12-Pescara 11-Reggina 10-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri