Napoli in ritiro, ecco chi ha preso la decisione e dove alloggeranno i calciatori

Napoli troppo brutto per essere vero contro la Lazio, non è piaciuto a nessuno, De Laurentiis compreso. Il presidente del club azzurro ha deciso, assieme a mister Gattuso, la strada del ritiro per dare una svolta al momento non brillante. Il tecnico a fine gara non le ha mandate a dire ai suoi calciatori, prestazione davvero negativa, la peggiore da inizio anno, così come il patron che certamente si aspettava una gara diversa. I giocatori alloggeranno all’Hotel Britannique, non certamente contenti di andare in ritiro, ma comunque di comune accordo accettano per ritrovare se stessi e dirsi le cose in faccia, in vista poi del Torino.

Fonte: Gazzetta dello Sport