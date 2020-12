Napoli, il periodo non è dei migliori per Gattuso ed i suoi

Purtroppo il Napoli è in un periodo abbastanza difficile. Le due sconfitte di fila, i vari infortuni, Osimhen, Mertens, ed infine Lozano, e la squalifica di Insigne che di certo non ha aiutato.

Ma facendo un bilancio di questo Napoli, si può vedere, che la squadra di Gattuso, gioca sempre a viso aperto con tutti.

La partita contro la Lazio, ha fatto notare come gli azzurri di ringhio, anche a Roma, hanno dominato nel possesso palla. Con il 58% di possesso palla, e 584 passaggi effettuati, con una precisione dell’87%. Ben 11 tiri totali, dei quali 6 in porta. Fanno notare quanto il Napoli di Gattuso non ha snaturato il suo gioco.

Ma spostandoci sul tema di bilancio in campionato, Gattuso e il suo Napoli, hanno subito solo 5 sconfitte.

Per mano di Lazio, Inter, Milan, Sassuolo e Juventus (questa a tavolino, ma consideriamola ancora sconfitta fino a prova contraria, ndr), squadre che occupano i vertici della classifica.

E con 11* goal subiti (3 a tavolino), dei 14 totali subiti in serie A dal Napoli.

Analizzando bene i goal presi, risultano esserci due rigori contro (Inter e Sassuolo). 3 Goal invece sono stati subiti da cross che arrivano dallo stesso lato, ovvero quello di Di Lorenzo (2 di Ibrahimovic, 1 di Immobile).

Infine solo due arrivano da azione personale, quello di Maxime Lopez (il 2 a 0 al 95′ del Sassuolo) e quello di Hauge (il 3 a 1 al 95′ del Milan), ormai con il Napoli in ultra offensiva per cercare il pareggio.

Le uniche due espulsioni, in campionato subite dal Napoli, combaciano con due sconfitte entrambe milanesi. Infatti Bakayoko per doppia ammunizione al 65′, dove poco prima il Napoli aveva accorciato le distanze. E l’espulsione di Insigne, per qualche parola di troppo non per fallo, contro l’Inter che favoriva i neroazzurri con rigore ed espulsione.

A conti fatti il Napoli di Gattuso è ancora in piedi, lo dimostra il 5 posto in campionato, il passaggio del turno in Europa League, essere ancora in lotta per la Coppa Italia, e la finale di Supercoppa Italiana di gennaio. Ci sono ancora molte partite da giocare in campionato per l’esatezza 25, quindi molti punti in palio e da recuperare.

L’unica differenza per il Napoli, è una condizione non ottimale, ne fisica, ne mentale, basta vedere un buon numero di infortuni e la reazione di capitan Insigne contro l’Inter.

A cura di Antonio Pisciotta