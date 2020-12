La situazione muscolare di Koulibaly non preoccupa come Lozano

Diverso dal messicano il discorso per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, infatti, ha sentito una leggera fitta al quadricipite della coscia sinistra a metà del primo tempo della gara di ieri. Grande paura sulla panchina del Napoli, con Gattuso che ha mandato subito a riscaldarsi Manolas. Poi, però, Kalidou ha stretto i denti ancora per una mezzora fino al momento del cambio (dovuto anche all’ammonizione rimediata nel primo tempo e che rischiava di condizionarlo negli interventi) proprio per l’ingresso in campo del greco. La paura per le condizioni del centrale senegalese, però, sono leggermente rientrate dopo poco dal suo ritorno in panchina. «Risentimento al quadricipite sinistro», ha fatto sapere il Napoli dopo la partita con la Lazio. Probabilmente dovuto anche al fatto che Koulibaly ha giocato tutte le partite stagionali del Napoli (tra campionato e coppa), e partendo sempre dal primo minuto. Anche le sue condizioni saranno valutate in giornata per capire se Gattuso potrà averlo abile ed arruolabile mercoledì sera per la sfida di Fuorigrotta contro la Torino. Fonte: Il Mattino