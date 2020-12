In difesa per “Il Mattino” se ne salvano solo due

Queste la valutazioni per la difesa degli azzurri

6 OSPINA

Incolpevole sul primo gol della Lazio, il colpo di Ciro Immobile è degno della Scarpa d’Oro che il bomber di Torre Annunziata ha conquistato quest’anno. E non può nulla neppure quando Luis Alberto prende la mira e centra l’angolino basso. Sfortunato, certo, poi per il resto la sua è una gara accorta nelle letture.

4,5 DI LORENZO

Sbaglia sulla rete della Lazio in maniera eclatante: lascia a Marusic troppo spazio, almeno 4 metri consentendo all’esterno biancoceleste di mirare e crossare per Immobile con troppa facilità. Ma fatica ogni volta che gli esterni di difesa spingono sul suo lato. Nella ripresa non sistema la sua prestazione.

5 MAKSIMOVIC

La scelta di Gattuso di schierarlo non è proprio azzeccata: Immobile svetta nel duello aereo che porta al vantaggio della Lazio con estrema facilità e lui si lascia incredibilmente stranito: con Manolas sente di più il senso della responsabilità ma ormai tutti i giochi sono praticamente fatti.

6 KOULIBALY

Un problema al quadricipite ne minare il rendimento e la lucidità. Diverse chiusure, in particolare nei contrasti con Immobile e Caicedo: si prende un giallo per un intervento scoordinato figlio di una condizione non perfetta, stringe i denti in maniera fiera ed esce quando si capisce che tenerlo è un rischio.

4,5 MARIO RUI

Si vede con il contagocce nell’asse con Lozano nella prima frazione, ma ha il merito di tenere lontano Lazzari dalla zona calda anche se spesso con Milinkovic che attacca dal suo lato va in affanno. Sbaglia in maniera grossolana nell’occasione del 2-0 ed è lui a dare il via alla ripartenza.