“Il Mattino”, con un centrocampo così non vince, tre bocciati. I voti

Il fulcro del gioco sia come copertura che come proposizione è il centrocampo. Se non funziona non si vince

4,5 FABIAN RUIZ

Gattuso gli chiede di costruire per gran parte della prima frazione, abbassandosi provando a dare la mano al centrale. Non è esaltante in questo compito, poi la pressione della Lazio è minore e lui si alza, cercando di sfuggire alla marcatura di Escalante. Nella ripresa dà il senso della notte buia.

5 BAKAYOKO

Gioca un buon numero di palloni, gioca una gara sufficiente alla ricerca della necessità di catturare palloni, anche se spesso si lascia sfuggire Luis Alberto. Nel 4-3-3 della ripresa si mette a fare il play ma non riesce mai a dare una regolata a un gioco che il Napoli non riesce mai a prendere in pugno.

4,5 ZIELINSKI

Avulso dal gioco, quasi un peso per la manovra: dovrebbe fare da pendolo con Petagna ma lo lascia da solo in balia dei difensori laziali. Non si accende, con Milinkovic ed Escalante che lo escludono dal gioco. Poi nel 4-3-3 si piazza interno per aprire le linee di passaggio a Bakayoko.