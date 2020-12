Giuntoli: “Osimhen? Ecco quando ci aspettiamo di riaverlo”

Inevitabile poi tornare sulla sconfitta di San Siro contro l’Inter: “C’è rabbia ma c’è anche consapevolezza di aver raggiunto un grande livello, da una parte siamo dispiaciuti, si va avanti in maniera serena”. E sull’attaccante nigeriano Osimhen fermo dopo l’infortunio subito in nazionale, ecco cosa ha dichiarato Giuntoli: “Non è ancora in perfette condizioni, speriamo lo sia per l’anno nuovo. Il nostro augurio è quello di riaverlo a gennaio”. Quando potrà rientrare? “Questo lo dirà strada facendo il campo, nel senso che noi lo aspettiamo per i primi di gennaio, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà nel gruppo”. Fonte: Sky Sport