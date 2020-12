Gattuso ha schierato una squadra già sconfitta, ecco i voti di Cds e Mattino

Il mister questa volta ha schierato una formazione senza mordente, che no aveva per niente il tanto osannato coltello tra i denti, sembrava sconfitta inpartenza; ecco il voto di Cds e il Mattino a mister Gattuso:

Gattuso (CdS) 5 – Stavolta sono 90’ da dimenticare. Le statistiche dicono pure che questa è la quarta sconfitta. E’ il momento delle domande.

Gattuso (Il Mattino) 5

Certo, nessuno può fare a mano di Insigne, Mertens e Osimhen , neppure il Mago Merlino. Ma lui insiste in uno schieramento eccessivamente offensivo in una notte dove, viste le assenze, non c’era nulla di male a presentarsi all’Olimpico con un abito differente. Gare così spesso le ha sistemante con i cambi, ma lì in panchina non c’è nessuno che possa dare la scossa.