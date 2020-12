Fondazione Cannavaro Ferrara -Stasera la tombola tocca a Ciro

COMUNICATO STAMPA

Napoli, 21 Dicembre 2020

IN TRENTAMILA HANNO SEGUITO LA DIRETTA STREAMING SU CANALE EUROPA E SUI SOCIAL DELLA FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA CON CIRO FERRARA E il NOTO DJ JOSEPH CAPRIATI. STASERA SARA’ LA VOLTA DI PAOLO CANNAVARO CON IL MAESTRO PIZZAIOLO CIRO OLIVA E MERCOLEDI’ LA GRANDE TOMBOLA NATALIZIA. E’ATTIVA LA RACCOLTA FONDI SU GOFUNDME.

Ha raggiunto le 30mila visualizzazioni la diretta streaming del primo degli eventi natalizi promossi dalla Fondazione Cannavaro Ferrara che ha visto come protagonisti Ciro Ferrara e il DJ Joseph Capriati impegnati in una piacevole chiacchierata ricca di musica e di momenti amarcord. Tante le tappe internazionali nel percorso importante del giovane Deejay ma dal dialogo in consolle con Ciro sono emersi il forte legame con Napoli e i ricordi di entrambi legati al più grande calciatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Tanta emozione nell’ascoltare ‘Live is life’ degli Opus (motivo che accompagnò la fase di riscaldamento del pibe de oro prima dell’incontro con il Bayer Monaco nella stagione 1988-1989) e anche ‘O surdato nnammurato’ nell’interpretazione di Massimo Ranieri.

Ma forte è soprattutto il legame di Capriati con la Fondazione e tanta la voglia di contribuire ad una giusta causa che per queste feste di Natale 2020 prevede di supportare con la raccolta fondi l’operato dell’Associazione Obiettivo Napoli Onlus per la Mensa dei poveri presso la Basilica napoletana del Carmine Maggiore.

Per consentire le donazioni sarà attivo per tutto il periodo natalizio un link gofundme (https://www.gofundme.com/f/supportalafondazionecannavaroferrara)

Staserà alle 20:30 sarà la volta di una seconda masterclass che vedrà la partecipazione di Paolo Cannavaro e del maestro pizzaiolo Ciro Oliva impegnati nel realizzare insieme la speciale pizza di ‘Concettina ai Tre Santi’.

Il 23 dicembre alle 19:30 poi la tanto attesa Tombola Natalizia preceduta alle 18:30 da una ‘videotalk’ interattiva animata da Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro con la partecipazione di alcune ‘special guests’: Gigi & Ross, Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, Sal Da Vinci, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Massimiliano Rosolino e ancora Joseph Capriati oltre alla ‘madrina’ della Fondazione Maria Mazza.

Tutti gli eventi benefici si svolgono in modalità digitale e sono visibili in diretta sulla web Tv Canale Europa e sui canali social della Fondazione.

L’intento è andare oltre il distanziamento sociale dovuto alla pandemia e sostenere concretamente le persone che hanno veramente bisogno.

