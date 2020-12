Corbo (giornalista): “Milik? Danno rilevante, c’è il rischio per un altro azzurro”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, ha analizzato le strategie di emrcato del Napoli soffermandosi sulla finestra di gennaio: “Non si può dare al colpa solo a Milik né solo a De Laurentiis per il mancato accordo, ma se oggi il Napoli paga stipendio pieno ad uno dei migliori attaccanti del campionato senza mandarlo in campo è un danno rilevante oltre che un paradosso. Si poteva gestire meglio?”.

“Molto dipende dalla possibile cessione a gennaio. Il Napoli può recuperare una dozzina di milioni o qualcuno in più da un giocatore che ne valeva 35-40. Non dimentichiamo che Milik si era accordato con la Juve, non c’è la prova, ma De Laurentiis ne è certo. E vuol dare una punizione. Carissima per la società, blanda per il giocatore. Con Maksimovic, sussurrano i cronisti, si rischia una replica“.