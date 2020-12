Casertana: “Due positivi scesi in campo ieri contro la Viterbese”

Ecco quanto si apprende dalla pagina ufficiale della Casertana:

“𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐕𝐈 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐃𝐔𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐓𝐑𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐅𝐄𝐁𝐁𝐑𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈 𝐒𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐎.

La Casertana FC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall’ASL di Caserta nell’immediato pre-partita del match con la Viterbese, a causa dell’evidente stato febbrile, sono risultati positivi al Covid-19.

Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e sgomento per la gestione non condivisibile da parte degli organi preposti dell’emergenza vissuta dal nostro club nell’ultima settimana. In campo con due calciatori positivi, nonostante la Casertana FC avesse chiesto almeno il posticipo dell’orario di inizio della gara in attesa di conoscere l’esito dei tamponi, la partita di ieri ha rappresentato e rappresenta un pericolo per i calciatori in questione, i propri compagni di squadra e gli stessi avversari.