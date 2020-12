Casertana, Ds Pastore: “Ieri il calcio ha fatto una brutta figura”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivano Pastore, ds della Casertana:

“Per quanto possano esserci protocolli, devono prevalere valori sportivi. E ieri il calcio ha fatto una brutta figura. Noi avevamo 15 calciatori colpiti dal Covid, 2 squalificati e 4 infortunati.

Per quanto riguarda l’intervento della Asl, non so come si quantifichi un cluster.

La Lega sostiene che la Casertana aveva 16 calciatori a disposizione: c’erano conteggiati anche gli infortunati e gli squalificati.

Bastava che la Viterbese accettasse il nostro rinvio. Se l’avessero accettato, la Lega avrebbe ratificato il rinvio.

Ieri sono scesi in campo due calciatori febbricitanti, due dei quali poi risultati positivi.

Vedere tutta questa mancanza di buon senso ci ha fatto commettere un errore: non avremmo dovuto giocare. Sulla gara con la Juve Stabia di mercoledì? Ne parleremo con il Presidente D’Agostino, ma non ha senso andare a Castellammare.”

Fonte: RPN