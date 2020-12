Bagni: “Il Napoli è una squadra che può vincere, non partecipare”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “Il Napoli ha una rosa straordinaria. Bisognava cercare di salvare l’onore, non giocare non esiste. Campionato nel quale gli scontri diretti sono meno fondamentali? C’è un dislivello enorme. La Juventus va a Parma e fa 4 gol ma ne poteva fare 10. Il Benevento sta facendo una cosa straordinaria e ha 9 punti di vantaggio sulla quart’ultima. Abbiamo visto quanto ci siamo allontanati dopo lo scontro diretto con l’Inter, che ieri ha giocato anche peggio e ha comunque portato a casa il risultato. Anche la Juventus ha perso punti, così come lo ha perso il Napoli, che però ha un potenziale come bianconeri e nerazzurri. Perciò non sono contento della posizione attuale. Perché questa è una squadra che può vincere, non partecipare”.