Attacco – I voti de Il Mattino: Lozano unica nota positiva

Ecco i voti de Il Mattino all’attacco azzurro. Lozano è il solito scugnizzo a tratti immarcabile, ma poi il messicano è costretto a lasciare il campo. Per il resto Politano e Petagna non riescono mai a costruire azioni pericolose.

4,5 POLITANO

Brutto primo tempo. Corresponsabile sul gol di Immobile, non trova un sussulto degno di una serata così importante, ben controllato da Marusic e Radu, non riesce a far salire i giri del motore. Nella ripresa gioca più stretto, ma non si accentra mai e il rendimento è lo stesso.

6,5 LOZANO

Si conferma l’uomo con il miglior stato di forma Guizza, scatta, cerca di creare superiorità, costringendo Luiz Felipe agli straordinari e Lazzari a faticosi raddoppi. Poi nel piattume del gioco azzurro non può che smarrirsi. Non molla mai anche quando torna sulla destra. Si arrende solo perché prende una botta alla caviglia.

5,5 PETAGNA

Tocca un numero estremamente limitato di palloni, ha un solo buono spunto per un tocco al centro per Fabian, poi combatte ma il Napoli lo vede poco e lui non è che abbia le caratteristiche per mettersi in mostra: non va meglio neppure nella ripresa, dove non viene mai servito come vorrebbe. Anzi, non viene mai servito.