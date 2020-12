APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Napoli troppo brutto per essere vero, ma ora tutti spalla a spalla”

Il Napoli perde contro la Lazio, senza attenuanti, nonostante le assenze che non sono un alibi, come ha detto ieri sera Luigi Riccio il vice allenatore di Gattuso. Da oggi la squadra andrà in ritiro in vista della sfida casalinga contro il Torino, troppo brutto per essere vero, ma come diceva il buon Rafa Benitez bisogna ora essere tutti spalla a spalla per ritrovare spirito di compattezza. Sono tanti i punti interrogativi, dall’alternanza delle prestazioni, ad un gioco che spesso è fatto solo di possesso palla, fino al ridimensionamento in negativo di alcuni elementi della rosa. Dopo l’Inter sembrava che i dubbi fossero dissipati, ma contro la squadra biancoceleste, sono tornati i problemi di sempre. Adesso c’è il match casalingo contro il Torino, prima della breve pausa per le festività di Natale, per poi ricominciare in un tour de force da Gennaio fino a Marzo. Ora non è tempo dei processi, bisogna ritrovare lo spirito giusto, battagliero, non solo contro il Torino, ma per il resto della stagione, solo a fine campionato si tireranno le somme.

A cura di Alessandro Sacco