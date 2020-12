Alvino (giornalista): “Fabian? Il carattere non si compra al mercato”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò: “Fabian Ruiz è forte, ma si sta perdendo. Si sta ponendo degli interrogativi. Quando Piotr Zielinski non gioca come ieri, il 4-2-3-1 diventa mortale per lo spagnolo, che non può ricoprire quel ruolo. Quando Piotr Zielinski gioca come sa, non noti le difficoltà del suo compagno di reparto”.

“Quando invece Fabian si fa cogliere dal vuoto mentale che ieri ha colpito tutti, succede che ci troviamo di fronte al peggior Fabian di sempre: un peccato per lui e per il Napoli. Per sbagliare i passaggi così, deve esserci una fragilità mentale enorme. Si è visto un Napoli tornato ai vecchi difetti. Il carattere non lo vai a comprare al mercato”.