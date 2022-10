Alfonso De Nicola: “Vittoria o sconfitta, il progetto Napoli va avanti. Nulla di serio gli infortuni di Koulibaly e Lozano”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto l’ex medico sociale Alfonso De Nicola, sul momento della squadra azzurra. “Crollo mentale non lo so spiegare, i calciatori che ci sono adesso non li conosco quindi non mi esprimo. Forse manca equilibrio a livello ambientale. Vittoria o sconfitta il progetto va avanti, la progettualità è un presupposto del Napoli da sempre. Infortunio Koulibaly credo lo terrà lontano dai campi fino a fine anno. Lui ha giocato tutte le partite quindi ha bisogno di riposarsi. Se si riprende bene farà un 2021 ottimo. Infortunio Lozano è importante che non ci siano lesioni. Credo possa riprendere abbastanza presto. Non lo so se già per mercoledì”.

