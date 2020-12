Aggiornamenti sulle condizioni di Koulibaly e Lozano

In una serata dove il Napoli ha perso meritatamente contro la Lazio, arrivano altre cattive notizie dall’infermeria per mister Gattuso. Nel corso della sfida di ieri sera contro i biancocelesti, sono usciti per infortunio Koulibaly e Lozano, entrambi andati poi a Villa Stuart per accertamenti. Per il difensore senegalese è un risentimento al quadricipite femorale destro, mentre per il messicano forte contusione alla caviglia sinistra. Sicuramente non ci saranno contro il Torino, dove mancheranno anche Mertens e Osimhen, mentre rientrerà dalla squalifica Lorenzo Insigne.

Fonte: CdS