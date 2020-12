UFFICIALE – I convocati della Lazio. Recupera Acerbi. Out Lucas Leiva e Parolo

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio Olimpio la Lazio affronterà il Napoli per la tredicesima giornata di campionato. Per il tecnico dei biancocelesti, nella lista dei convocati, recupera Acerbi e in attacco Muriqui, out invece Lucas Leiva e Parolo.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

Fonte: lalaziosiamonoi.it