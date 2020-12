Stasera Petagna vorrà confermarsi la “bestia nera” della Lazio

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma, il Napoli cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta beffa contro l’Inter di mercoledì sera, contro la Lazio. Per Gattuso sarà un attacco inedito, viste le assenze di Mertens e Osimhen per infortunio e di Insigne per squalifica. Giocheranno Lozano a sinistra, Politano a destra, Zielinski al centro dove darà una mano anche a centrocampo e infine Petagna. Quest’ultimo ha segnato in 7 sfide ai biancocelesti ben 4 reti e cercherà di confermarsi la “bestia nera”. Nell’ultima sfida è andato ad un passo dalla seconda rete consecutiva dopo la Sampdoria. Il palo colpito nel recupero, è un mix tra sfortuna e un pizzico di precisione mancata, ma i segnali di crescita sono evidenti. Dovrà essere l’ex di Atalanta e Spal a trainare l’attacco dei partenopei e certamente non vorrà farsi trovare impreparato.

Fonte: CdS