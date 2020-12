SKY – Riccio, vice Gattuso: “Prevedibili e molli, nessun alibi”

Mister Gattuso è ancora alla prese con il problema all’ occhio e davanti ai microfoni di Sky, a fine partita, si presenta il suo vice, Riccio: “Prevedibili, poco vivaci, ogni nostra palla persa in uscita veniva recuperata dalla Lazio. Abbiamo perso e perso male contro quella che è una nostra diretta concorrente. Troppo brutti, molli, sicuramente non possiamo essere questi. Nessun alibi, sarebbe troppo facile, siamo una squadra seria e dobbiamo fare di più. Demme ha rifiatato e avevano deciso di giocarcela sfruttando le qualità di Zielinski e Fabian. Sul primo gol l’errore sta nel fare arrivare facilmente al cross, non tanto nel gol in sè”