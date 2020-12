Per il Napoli, in una serata davvero brutta, come risultato e prestazione, ma arrivano anche cattive notizie dall’infermeria. L’esterno d’attacco messicano Hirving Lozano si sta recando a Villa Stuart con le stampelle per accertamenti per una botta alla caviglia. Nelle prossime ore se ne saprà di più, arrivano notizie dal vice di Gattuso Luigi Riccio.

La Redazionne