SKY – Inzaghi: “La nostra migliore partita in campionato”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, a fine gara interviene ai microfoni Sky: “La nostra migliore partita in campionato, contro una grande squadra. Spero ci possa essere ancora del tempo per recuperare, anche se siamo un po’ in ritardo. Tra me ed il gruppo c’è sintonia, insieme possiamo fare ancora grandi cose. Luis Alberto è un giocatore straordinario, sta affrontando una serie di piccoli acciacchi fisici. Ora testa al Milan, per la gara spero di recuperare qualcuno”