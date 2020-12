Simone Inzaghi “suona la carica: “Mi aspetto risposte immediate”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista della sfida con il Napoli, suona la carica. Si aspetta la reazione dei suoi il tecnico e si auspica un n uovo inizio per la sua squadra. In conferenza stampa ha detto: «Voglio risposte immediate. Tornare a vincere sarebbe importantissimo, c’è grande spirito di rivalsa in noi ma servirà commettere zero errori. Con il Napoli deve essere un nuovo inizio per quanto riguarda il campionato». Ha poi fatto riferimento anche al blitz di Lotito a Formello nei giorni scorsi per un colloquio con l’allenatore e la squadra. «Il mio rapporto con Lotito va al di là dei rapporti classici tra presidenti e allenatori. Abbiamo parlato dopo il Bruges così come abbiamo parlato dopo il pareggio di Benevento, era contento per la qualificazione agli ottavi di Champions ma si aspettava di più tra Verona e Benevento. Ma tra di noi non c’è nessun problema».

