Questa sera allo stadio Olimpico la Lazio cercherà un pronto riscatto dopo gli ultimi risultati non esaltanti in campionato contro il Napoli. Ieri le parole del tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi. “Acerbi? Sta bene, quindi molto probabilmente giocherà dal primo minuto. Mi aspetto risposte immediate contro il Napoli, dovrà essere un nuovo inizio in campionato e dovremo commettere zero errori. Sui gol presi è un problema di fase difensiva”.

Fonte: Il Mattino