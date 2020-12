SERIE B FEMMINILE – Colpo a Brescia e primato per il Pomigliano

L’ultima gara del 2020 per il Pomigliano sul campo di Ospitaletto contro il Brescia, vede le ragazze di mister Esposito vincitrici per 0-1. Il gol decisivo per le “pantere” è della neo arrivata Dodds che dalla distanza supera il portiere lombardo. Nel secondo tempo le padroni di casa vanno vicine al pari con Merli e Magri, ma la difesa ospite è attenta. Il Pomigliano sfiora il raddoppio con Tudisco, il suo tiro esce sul fondo. Un successo che con la sconfitta contemporanea della Riozzese Como in casa contro il Tavagnacco, consente alla squadra granata di essere al primo posto e con due gare da recuperare contro Perugia e Vicenza.

Fonte: Pontedera calcio femminile